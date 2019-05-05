إغلاق أكبر موقع لـ” الانترنت المظلم”

برلين ــ وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية اغلاق واحد من أكبر الأسواق الإلكترونية غير الشرعية في العالم، والذي يعرف بـ”الانترنت المظلم” وألقت القبض على ثلاثة رجال.

وبحسب بيان للشرطة الألمانية يقدم السوق الذي تم إغلاقه والمعروف باسم “Wall Street Market”، خدمات لتجارة الكوكايين والهيروين والقنب ومنبهات الأمفيتامين، فضلا عن البيانات المسروقة والوثائق المزورة والبرمجيات الخبيثة.

وألقي القبض على ثلاثة رجال يشتبه بأنهم يديرون الموقع، بينما ألقي القبض على برازيلي رابع في البرازيل، قال المدعي العام إنه يعمل بمثابة وسيط إلكتروني على الموقع.

تأسس موقع WSM عام 2016، ولكنه نما خلال السنوات الثلاث الماضية ليصبح أكبر مواقع الإنترنت المظلم بعد إغلاق الموقعين AlphaBay وHansa عام 2017.

ويوفر الموقع واجهة بست لغات، الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والبرتغالية والإسبانية.