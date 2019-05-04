المحليات

وظائف شاغرة على مراتب عليا في جامعة الأمير سطام

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / شعبان / 1440 هـ       4 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

السيح : البلاد

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشر والثانية عشر في مقر الجامعة بمدينة السيح ، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية .

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر ( الرابط ) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *