الشرطة السريلانكية تحذر من هجمات جديدة

كولومبو ــ وكالات

حذرت السلطات السريلانكية من أن متطرفين يخططون لشن هجمات على جسور في العاصمة” كولومبو، موضحة أنها لم تتمكن من اعتقال العديد من المتورطين في اعتداءات عيد الفصح، التي أدت إلى مقتل 257 شخصا.

وقالت الشرطة فى بيان: إنها أصدرت أوامر إلى مراكزها في أنحاء العاصمة، بنشر أعداد إضافية من قوات الأمن، وطلبت من سلاح البحرية نشر مزيد من السفن في الأنهر، عقب ورود تقارير استخباراتية تحذر من تهديد بالهجوم على جسور في العاصمة.

وأنشأ الجيش مركز قيادة خاصة لتنسيق العمليات ضد الارهابيين، فيما أعلن أنه سينشر مزيدا من الجنود للقيام بعمليات تفتيش.

وذكرت مصادر رسمية، أن جنودا قاموا بـ”عمليات تفتيش وصادروا متفجرات وأسلحة من العديد من المواقع، لكنها تعود لعصابات إجرامية. وقال الجيش في بيان: إنه “يواصل مع الأجهزة الشقيقة عمليات إغلاق ومطاردة واسعة في أنحاء البلاد بالتعاون مع الشرطة؛ بحثا عن إرهابيين ومخابئ ومتفجرات وأسلحة وغيرها من المعدات القتالية (…) من خلال نشر مزيد من الجنود حسب الضرورة”.

وتلقت السلطات معلومات عن مجموعة صغيرة من المتشددين، الذين قد يحاولون شن مزيد من الهجمات، بحسب المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتني، الذي أضاف، أن حملة مطاردة المتطرفين بعد اعتداءات الفصح حققت نجاحًا كبيرًا.