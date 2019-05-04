الجيش اليمني يُحبط هجومًا حوثيًّا في تعز

البلاد : متابعات

تمكَّنت قوات الجيش الوطني اليمني، صباح اليوم السبت، من إحباط هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش، عن مصادر عسكرية قولها، إنّ عناصر الميليشيات حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني شمالي مدينة تعز، إلا أنَّ قوات الجيش تصدّت لها وأجبرتها على التراجع والفرار، دون أن تحقق أي تقدم يُذكر.

وأضافت المصادر، أن الميليشيات الانقلابية تكبَّدت خلال المعارك، التي أعقبت هجومها الفاشل، عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير طقم قتالي تابع لها.