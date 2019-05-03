سفارة المملكة في واشنطن تتابع حالة الطالب المصاب في”نورث كارولينا”

البلاد : متابعات

أكدت سفارة المملكة في واشنطن أمس مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا التي أصيب فيها المواطن رامي بن رياض محمد آل رمضان يوم الثلاثاء الماضي فور علمها بوقوع الحادث.

وقالت السفارة في بيان صحفي:” إنه انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بالاهتمام بشؤون المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت سفارة المملكة في واشنطن، بمباشرة حادثة اطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، التي أصيب فيها المواطن ، وأشارت السفارة إلى أنها فور علمها بوقوع الحادث تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مؤكدةً أنها ستستمر في متابعة حالة المواطن المصاب، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته.

وبينت أنها تواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي وأكدت السفارة حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة الأميركية، وتقديم جميع المساعدات لهم على مدار اليوم، من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الالكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمي.