بحث خطط السياحة والترفيه بجدة

جدة – البلاد

أكدت غرفة جدة على التنسيق مع المطاعم والفنادق والمراكز التجارية للتنافس في تقديم العروض المميزة بمحافظة جدة، وإيجاد بيئة للتنوع في تقديم المنتج السياحي والضيافة والترفيه بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة بما يرتقي لتطلعات أفراد وشرائح المجتمع ويوجد الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.

وناقش اللقاء القطاعي للسياحة والترفيه الذي نظمته غرفة جدة بمقرها الرئيسي أهم التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، والتي تلخصت في معوقات اصدار التصاريح وتجديدها، والتحديات في إيجاد مواقع للفعاليات إضافة لتفعيل دور المراكز التجارية لخدمة السياحة والترفيه، والوقوف على نجاحات التوطين في هذا المجال الحيوي الهام،

كما تناول اللقاء ما تشهده المملكة من عصر جديد في صناعة السياحة والترفيه والاتجاه لاكتشاف ما لديها من مدن ووجهات سياحيةتلائم كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وتحفيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع.