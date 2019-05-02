5 برامج جديدة تدفع بلسم لامتلاك حصة سوقية أكبر في تشغيل المستشفيات

جدة : عبدالهادي المالكي

أطلقت شركة بلسم المتحدة “أكبر مشغل تقني للمستشفيات بالمملكة” 5 برامج وطنية جديدة تدعم منظومة الصحة السعودية، وترفع مستوى الخدمات إلى أفضل المعايير العالمية.

وأكد العضو المنتدب للشركة ثامر شاكر في مؤتمر صحفي أمس أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد زيادة الحصة السوقية في تشغيل أنظمة المعلومات للمستشفيات الكبيرة والمتوسطة ، ودخول قطاعات جديدة واعدة في المجال الصحي، تهدف إلى امتلاك حصة سوقية كبيرة في تشغيل أنظمة المعلومات للعيادات والمستوصفات، مع مواكبة أحدث التقنيات والتطبيقات الحديثة، وتقديم الخدمة باحترافية عالية .

وأشار شاكر إلى أن فريق العمل “يتحرك نحو التحسين والتميز التشغيلي، ويعمل على تعزيز وتوسيع أساس الشركة بشكل كبير، وتغيير عقلية القيادة لتتناسب مع الإستراتيجية والهوية الجديدة، عبر بناء فرقاً طموحة، مؤهلة لضمان استدامة الشركة”.

وأكد العضو المنتدب أن الإستراتيجية الجديدة، تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية والبناء عليها، بعد أن أصبحت “بلسم” عبر برنامجها العالمي لإدارة وتشغيل المستشفيات “أوايسيس” المشغل الأول في المملكة وفقاً لبيانات وزارة الصحة

ولفت إلى أن فريق العمل يعمل بكل ما يملك على تلبية احتياجات النظام الصحي السعودي، وتوفير أفضل الحلول والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، لدفع عجلة التنمية، وتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.

وكشف ثامر شاكر عن 5 برامج جديدة، تعد باكورة المنتجات الجديدة التي تطرحها “بلسم” لتطوير القطاع الصحي، تبدأ ببرنامج “أوايسيس بلس” الذي يستخدم أحدث التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستخدم ، والتركيز على خدمة المريض، ويعمل على دعم تعدد المنظمات، وتسهيل الوصول للنظام والخدمات، حيث يستهدف المدن الطبية والمستشفيات بجميع أحجامها

وكشف عن برنامج “أوايسيس ميني” المتخصص في تبادل الملفات الطبية المشتركة بين المستشفيات والإدارات، ويستهدف مراكز الرعاية الأولية والعيادات الشاملة والمستوصفات.

وأوضح أن المبادرة الثالثة تتمثل في برنامج “تيلي أوايسيس” الذي يعد أحد أهم الخدمات للعلاج عن بعد، من خلال تقدير الاستشارات الطبية، والمراقبة عن بعد، وسيكون البرنامج متاح للاستخدام للأطباء والعيادات ومراكز التطبيب عن بعد، ويكمل برنامج “استشارات أويسيس” المنظومة الإلكترونية، حيث يتيح للمستشفيات تقديم استشارات فورية لعملائها عن بعد عبر وسائل تكنولوجيا مختلفة، بينما ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق “أكاديمية أوايسيس” وهي خامس مبادرات الإستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى زيادة فعالية استخدام النظام في المستشفيات، ودعم موظفي الشركة من خلال دورات تدريبية مستمرة لزيادة فهمهم للنظام، وشرح طرق العمل في القطاع الصحي، وتستهدف الأكاديمية قسم تكنولوجيا المعلومات في المستشفيات والموظفين.

وشدد العضو المنتدب لـ”بلسم” على سوق الرعاية الصحية السعودي يتوسع بصورة مبهرة ويحتاج إلى مزيد من الجهد لمواكبة التطورات العالمية،مؤكداً أول أبعاد برنامج التحول الوطني هو الارتقاء بالرعاية الصحية، حيث تعتمد “استراتيجيتنا على التطوير المستمر لمواكبة التغيرات السريعة في المجالين التقني والطبي، نهدف إلى الإسهام في المشاركة الوطنية بإعداد قادة المستقبل في المجال التقني وتقديم برامج تدريب احترافية خاصة لهم”، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقيتين للمسؤولية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالإحساء، ومديرية الشؤون الصحية بحافظة جدة .