طرح 531 فرصة استثمارية للقطاع الخاص و رواد الأعمال بمنطقة عسير

أبها : البلاد

بدأت أمانة منطقة عسير و بلدياتها في طرح 531 فرصة استثمارية للمستثمرين ورواد الاعمال في نشاطات متنوعة و موزعة على عدد من المحاور الرئيسية والأحياء بمدن و محافظات منطقة عسير.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن هذه الفرص الاستثمارية شملت جميع مدن ومحافظات المنطقة و ذلك بعد دراسات و خطط دقيقة للمواقع الاستثمارية للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية.

وأشار الحميدي إلى أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، إضافة إلى المشاركة في التنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة في المشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.