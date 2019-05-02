العتيبي : نهائي كأس الملك متكافئ

جدة : عبدالعزيز عركوك

ثمن اللاعب الدولي السابق مرزوق العتيبي الأدوار الفنية التي يقدمها المدرب لويس سييرا قائلا: إنه استطاع إعادة هيبة الهجوم في نادي الاتحاد، من خلال الفكر والجانب الخططي الكبير، بعد أن أوجد تجانسا كبيرا بين لاعبي الوسط والهجوم ، وجعل الفريق يمتلك أكثر من لاعب يستطيع الوصول إلى المرمى لتسجيل الأهداف في ظل تواجد الصربي بريجوفيتش، والبرازيلي رومارينهو، إضافة لفهد المولد وعبدالعزيز البيشي

وقال العتيبي: إنه ينتظر أن يشاهد مباراة جميلة من الجانبين تليق بتشريف راعي المباراة خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله – متوقعا حدوث الكثير من الإثارة والجمل الفنية الكبيرة، نظير ما قدمه الفريقان من مستويات جميلة في المباريات الماضية، وتمنى أن تحسم الأمور لصالح الاتحاد، مشيرا إلى أنه ابن من أبناء نادي الشباب؛ كونه قدمه للساحة، ولكنه أيضا يعشق الاتحاد، ولازال يتذكر الأيام الجميلة خلال فترة تمثيله للفريق وحبه للجماهير الصفراء.