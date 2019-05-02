أمير تبوك يسلم 100 وحدة سكنية لمستفيدي البرنامج التنموي

البلاد ــ تبوك

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أن ولاة الأمر حريصون على السكن , باعتباره من الضروريات التي يجب أن تؤمن للمواطن بأشكال وأنواع مختلفة , منوها سموه بجهد وزير الإسكان في هذا الصدد الذي تم في فترة قليلة , وأصبح موضوع الإسكان غير مقلق كما كان, بل على العكس أصبح من الماضي،

وأكد أمير تبوك خلال تسليمه أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن، مشيداً بدور وزارة الإسكان في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من البرنامج، لافتا إلى أهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي ودورها الفاعل في توفير المساكن الملائمة لهم.

وخلال الحفل ألقى وزير الإسكان كلمة ثمّن في مستهلها دعم أمير منطقة تبوك لبرامج ومشاريع الوزارة، مقدماً لسموه الشكر على تفضله بتسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

وفي الختام كرّم الأمير فهد بن سلطان الجمعيات الخيرية الشريكة لبرنامج الإسكان التنموي وهي جمعية الملك عبدالعزيز، جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية، وجمعية بنيان، مقدراً لهم جهودهم من خلال تفعيل نموذج الشراكة الفاعلة مع البرنامج , بعد ذلك تسلم سموه درع الوزارة الذي قدمه وزير الأسكان.