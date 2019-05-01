هبوط الذهب بضغط الأسهم الأميركية

البلاد : وكالات

تراجعت أسعار الذهب ، الأربعاء، بعد مكاسب الأسهم الأميركية في وقت يسود الهدوء معظم أسواق آسيا بسبب عطلة عيد العمال، وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن مسعار أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق عن كثب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1278.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1280.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم العالمية، الثلاثاء، بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية.

من العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين، اليوم الأربعاء، سعياً لإنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.

ونزل السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 14.88 دولار للأوقية في حين فقد البلاتين 0.6% ليسجل 880.75 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1375.55 دولار للأوقية.