“انقلاب عسكري” في فنزويلا.. وشوارع كراكاس تشتعل بالمواجهات

كراكاس ــ رويترز

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد نظام الرئيس، نيكولاس مادورو، فيما اعتبرت حكومة الأخير أنها تواجه حاليا “انقلاب عسكريا”، وذلك في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أشهر.

وفي تسجيل مصور داخل قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس يظهره محاطا بجنود، تعهد غوايدو بإنهاء نظام حكم مادورو المستمر منذ 6 سنوات، وقال إن الوقت قد حان من أجل تحقيق ذلك.

ويبدو أن الفيديو التقط في الساعات الأول من فجر امس “الثلاثاء” في “لا كارلوتا”، القاعدة الجوية العسكرية الرئيسية في كاركاس. وقال غوايدو في التسجيل الذي استمر 3 دقائق إن الجنود الذين سيخرجون إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا.

بدوره دعا زعيم حزب الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو، أنصار الحزب إلى التوجه إلى القصر الرئاسي للدفاع عن الرئيس مادورو، الذي تقول حكومته إنه يواجه “انقلابا عسكريا”.

ورغم ذلك، قال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، على “تويتر” إن الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الذين يسعون لتشجيع الانقلاب على حكومة مادورو. وتثير دعوة كابيلو كثيرا من التساؤلات، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى أنه أرسل ابنيه إلى الصين بجوازات سفر أجنبية ، مع اشتعال الأزمة السياسية في البلاد. ويعتبر كابيلو، الذي يشغل منصب زعيم الجمعية الوطنية التأسيسية، الرجل الثاني في نظام مادورو.

وفي يناير الماضي، اشتعلت الأزمة السياسية في فنزويلا بعدما أعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بعدما اعتبرت المعارضة، أن فوز مادورو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي “غير شرعي”.