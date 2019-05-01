“التجارة” تشهر بمتورط في بيع الأرز المغشوش بمكة

البلاد : متابعات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية تزاول نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية والاستهلاكية بمكة المكرمة، بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة وعرض كميات من الأرز المغشوش غير صالح للاستهلاك، ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالوقوف على المستودع التابع للمؤسسة الواقع بحي الزايدي في مكة المكرمة، وبتفتيش المقر تم ضبط كميات من الأرز الفاسد نتيجة سوء تخزينه، بالإضافة إلى كميات أخرى من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالف، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.