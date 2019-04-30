سحب قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس

جدة – عبدالله الزهراني

أجريت مساء اليوم الثلاثاء مراسم قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، للفرق المدرسية الـ 32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت مؤخراً على مستوى 47 محافظة

ويهدف دوري المدارس الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني، لصناعة جيل جديد من المواهب الكروية لتحقيق انجازات لرياضة كرة القدم السعودية، إذ يستمر المشروع الذي دشنه في الـ 13 من شهر فبراير الماضي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمدة خمسة أعوام.

وتمت مراسم القرعة في حضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان وممثلي الفرق المدرسية المتأهلة (المتوسطة – الثانوية) واللجنة المنظمة وإدارة البطولة، حيث شارك في مراسم القرعة لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي الدولي السابق طلال المشعل ولاعب نادي الوحدة السابق سلطان اللحياني

وتم توزيع الفرق على أربعة مجموعة لمرحلتي المتوسطة والثانوية، حيث ستلعب منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس خلال الفترة من الخامس من شهر رمضان المبارك القادم حتى الـ 19 منه، وذلك على الملعب الرديف الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

في حين، تم تكريم الفرق المدرسية أبطال المناطق التي فازت ببطولة المناطق من مرحلة التصفيات الأولية التي أقيمت على مستوى 47 محافظة