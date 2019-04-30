تقنية جدة تكرّم متقاعديها المدربين والاداريين

جدة : عبدالهادي المالكي

كرّمت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم متقاعديها من مدربين ومتدربين وذلك ضمن أهدافها الموجهة نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعلاقات الانسانية وخطتها نحو تعزيز وتنمية التواصل وتكريس مفهوم العمل المجتمعي والتنموي بالاستفادة من خبراتهم مستقبلا

وقال عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي إن الكلية تسعى الى مد جسور التواصل مع جميع متقاعدي الكلية والذين امضوا سنوات طويلة من العطاء والعمل الدؤوب مما يحتم علينا فتح برامج اتصال للاستفادة من خبراتهم العميقة في مختلف برامج الكلية خاصة وان لديهم القدرات والخبرات التي يمكن ضخها في قنوات من الافكار الإبداعية والتي تخلق مشاريع يمكن استثمارها في مختلف البرامج

وأضاف أن الكلية بكافة مكوناتها وتجهيزاتها مفتوحة لهم ولكل من لديه الرغبة في تطوير الاعمال المشتركة التي تسهم في تحقيق نتائج فعالة في تطوير البرامج التدريبية والتقنية والهندسية

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد وفرت برامج مجتمعية من خلال مراكز خدمة المجتمع مثل برنامج اتقن والذي يوفر فرص تدريب للراغبين في تطوير مهاراتهم في مختلف الاعمال والمهن التي يمكن القيام بها

وشمل التكريم كل من : الدكتور عبد الله بن عوض السرحاني من مركز اللغة الإنجليزية ومحمد بن عائض عسيري من قسم التقنية الادارية وأحمد خضير عودة من وحدة التوجيه والارشاد والمهندس محمد جمال فدامن قسم التقنية المدنية والمعمارية والمهندس صالح بن سالم الحربي من قسم التقنية الميكانيكية ومحمد بن عباس شطا من قسم السياحة والسفر المهندس واحمد محمود شوالي من وحدة تقنية المعلومات وخالد بن عباس ملا من وحدة القبول والتسجيل الدكتور أحمد مغاوري عيسى من عيادة الكلية .