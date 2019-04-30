السفير آل جابر يلتقي ممثلي منظمة اليونيسيف لدى اليمن

البلاد : واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم, ممثلي منظمة اليونيسيف في اليمن سارة بيسو نيانتي, و”الطيب أدم”, وذلك بمقر البرنامج بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن، والدور الذي تقوم به في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن.

كما تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي يتضمّن جهود المملكة العربية السعودية عبر مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للأشقاء اليمنيين, إلى جانب بحث تطوير التعاون الثنائي بين عمل منظمة اليونيسيف والدور الكبير الذي يقوم به البرنامج في إعادة الإعمار في اليمن .