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السفارة فى سيريلانكا تنصح السعوديين بالمغادرة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time25 / شعبان / 1440 هـ      30 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نصحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا، كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا.

وكانت السفارة قد نبهت المواطنين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداء من أمس (الاثنين) 29 أبريل 2019، وذلك التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.

ودعت السفارة إلى التواصل معها على هاتفها (0094112682087)، (0094112682089) وهاتف شؤون السعوديين (0094722229966).

ابراهيم عبد الغفار

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