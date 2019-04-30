التوطين الجزئي رواتب مذهلة خلال 5 ساعات

البلاد ــ إبراهيم المدني

أجمع عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي على أهمية تطبيق مقترح صندوق الموارد البشرية “هدف” والذي يدعو القطاع الخاص لتوطين الوظائف من خلال الدوام الجزئي. وقال رجال أعمال ومهتمون ببورصة التوظيف أن الاقتراح جيد وهو فرصة للشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص والاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة مؤكدين في الوقت نفسه أن تفعيل التوطين من خلال الدوام الجزئي يعد دعماً للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص ورافداً للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وطالب الدكتور عبدالله المغلوث الخبير الإقتصادي بتطبيق المقترح الذي طرحه صندوق الموارد البشرية “هدف” وقال المقترح بشكل عام جيد جداً ويفتح المجال أمام الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص بنظام الدوام الجزئي ويستفيد منه الطلاب في المرحلة الجامعية وطلاب المرحلة الثانوية وأضاف أن الدراسة التي طرحها هدف ستحقق نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد، وتساهم في تكريس التوطين بالقطاع الخاص وبعوائد مالية مناسبة لهم وللقطاع الذي يعملون فيه.

وأضاف أن الدول الغربية تستقطب الشباب الطموح للعمل في أوقات فراغهم وأن من الشباب السعودي المبتعث للدراسة في أمريكا ودول أوروبا يعملون في مهن جديدة بالنسبة لهم وذلك لتحسين دخلهم والاستفادة من وقت فراغهم وحققوا نجاحات في الأعمال التي يشغلونها مثل العمل في المطاعم ومغاسل السيارات وطلمبات البنزين ، لدرجة أن بعضهم استفاد من تجربة العمل أثناء فترة الدراسة ونفذ فكرته بعد عودته للمملكة والأدلة على ذلك كثيرة ويصعب حصرها الآن. وأكد المغلوث على أهمية تطبيق المقترح على أن يتم إجراء بعض التعديلات عليه ليستفيد منه جميع المواطنين السعوديين ولا يكون خاص بشريحة واحدة فقط.

وأوضح رجل الأعمال بالمدينة المنورة خليفة المطيري أن مقترح صندوق الموارد البشرية حول توطين الوظائف من خلال الدوام الجزئي يعتبر جيد وداعم للشباب بشكل خاص وللباحثين عن العمل من المواطنين. وقال هذا المقترح يشبه البرنامج الذي كانت تطبقه مكاتب العمل خلال الاجازة المدرسية السنوية حيث تتاح لطلاب الجامعة والثانوية والمتوسطة فرص وظيفية تساعدهم على اكتساب الخبرة بالإضافة لإمتصاص أوقات فراغهم .

سوق العقار: دوام قصير وعوائد مجزية

ولفت الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري إلى وجود فرص وظيفية بدوام جزئي في السوق العقاري حيث بإمكان الشباب الباحثين عن عمل لتحسين دخلهم الشهري.

العمل في الشركات والمكاتب العقارية خلال الفترة المسائية وقد لا تتجاوز ساعات الدوام من 4 – 5 ساعات في اليوم ويحصل على مرتب جيد بالإضافة لاكتسابه الخبرة وقد يصبح مستثمراً في المستقبل. وأضاف الأستاذ عبدالله الأحمري يقول المقترح الذي طرحه هدف جيد بشكل عام ولكن أرى وجوب اجراء بعض التعديلات عليه بحيث تتاح فرص العمل للموظفين من المراتب الدنيا فهذه الفئة بحاجة لعمل آخر يساعدها على تحسين دخلها الشهري في حالة تطبيق هذه الآلية.

وقال رجل الأعمال فهد الحاشدي أن سوق الذهب استقطب الكثير من الشباب السعودي للعمل في محال الصاغة برواتب جيدة تتراوح بين 4 ـ 6 آلاف ريال ويبدأ دوام الشاب من الخامسة عصراً وينتهي العاشرة مساءً.

خفض معدلات البطالة

كشف إستطلاع بمنشآت القطاع الخاص، طرحه صندوق الموارد البشرية عن تحقيق نحو 72% منشأة من أصل 487 مؤسسة في القطاع الخاص نموا في أعداد الكوادر السعودية بنظام العمل الجزئي لديها، مقابل 28% من المنشآت لم تحقق نموا في هذا المجال .

وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أطلقت مبادرة تهدف لزيادة عدد العاملين بدوام جزئي، وذلك في إطار الهدف الشامل الذي يُعنى بخفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ورفع مستويات مهارة الطلاب والباحثين عن عمل من خلال اكتساب المهارات التي تمكنهم من العمل بدوام جزئي.

وكشف الاستطلاع أنه يمكن توسعة نطاق العمل بدوام جزئي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية الحالية التي تحكم الانتقال من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل، وتشجيع جهات العمل والباحثين عن العمل والطلاب الذين يرغبون في تطوير مفهوم العمل بدوام جزئي.