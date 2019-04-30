“التجارة” تستدعي 31 مركبة فيراري

البلاد : ولاء بارحيم

استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء) 31 مركبة من شركة فيراري موديل “SUPERFAST 812” بعدد 13 مركبة و “GTC4LUSSO” بعدد 5 مركبات و “488 GTB,PISTA,SPIDER” بعدد 13 مركبة لسنة 2019-2018 .

وذكرت “التجارة” عبر حسابها الرسمي على تويتر أن سبب الاستدعاء لوجود خلل في فاصل بخار الوقود

قد يؤدي إلى تسرب الوقود مما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدرإشتعال

ودعت وزارة التجارة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة

من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإستبدال فاصل بخار الوقود مجاناً .