المحليات

“التجارة” تستدعي 31 مركبة فيراري

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time25 / شعبان / 1440 هـ      30 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : ولاء بارحيم

استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء) 31 مركبة من شركة فيراري موديل “SUPERFAST 812” بعدد 13 مركبة و “GTC4LUSSO” بعدد 5 مركبات و “488 GTB,PISTA,SPIDER” بعدد 13 مركبة  لسنة 2019-2018 .

وذكرت “التجارة” عبر حسابها الرسمي على تويتر أن سبب الاستدعاء لوجود خلل في فاصل بخار الوقود

قد يؤدي إلى تسرب الوقود مما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدرإشتعال

ودعت وزارة التجارة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة

من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإستبدال فاصل بخار الوقود مجاناً .

ابراهيم عبد الغفار

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