إصابة خطرة وغيبوبة سكري بحادث دهس

البلاد ــ بيش

تعرض شاب إلى إصابات بليغة إثر تعرضه لحادث دهس اثناء محاولته عبور الطريق الرئيس في محافظة بيش، شمالي منطقة جازان، فيما إصيب سائق المركبة المتسببة في حادث الدهس لغيبوبة سكر، وتم نقلهما إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر الذي باشر موقع الحادثة. وكشف شهود عيان أن موقع حادثة الدهس يعد من المواقع الخطرة نظرا لتكرار حواث الموت به وذلك لكثرة العابرين من المتسوقين والبائعين، الأمر الذي يحتاج إلى إنشاء جسر لعبور المشاه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادث، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع، لافتا إلى أنه عند وصول الفرقة وجدت أن الشخص الذي تعرض لحادث الدهس لديه إصابة في الرأس مع نزيف وأن وضعه الصحي حرج للغاية، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقله إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.