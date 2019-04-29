القيادة تعزي رئيس فيتنام في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد لي دوك آن رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد لي دوك آن رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.