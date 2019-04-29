الدولية

العراق يطلق عملية عسكرية للقضاء على مخابئ داعش

كتبه صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1440 هـ      29 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد ــ وكالات

أعلنت السلطات الأمنية العراقية إطلاق عملية عسكرية لتطهير جبال حمرين على حدود محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين من فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، في بيان إنه: “تمت مباشرة عملية أمنية لتطهير سلسلة جبال حمرين عبر أربع محاور”، مشيرا إلى التنسيق الكامل خلال العملية بين القوات العراقية وبإسناد طيران الجيش والتحالف الدولي.

وأضاف أن العملية تهدف للقضاء على مخابئ تنظيم داعش الإرهابي ودك أبرز معاقله التي يختبأ بها في جبال حمرين ويهدد حدود المحافظات الثلاث.

يذكر أن ما تبقى من عناصر داعش يتخذون من جبال حمرين ملاذات آمنة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين وعناصر القوات الأمنية في المناطق الآمنة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *