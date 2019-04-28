موسكو ترحب بمبادرة واشنطن لنزع السلاح النووي

موسكو ـ رويترز

رحبت روسيا بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نزع السلاح النووي، لكنها طالبت في الوقت نفسه بمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه المبادرة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف: “سيكون من الجيد تطهير العالم من الأسلحة النووية، وسيكون هذا الأمر مثاليا، لكن من جهة أخرى سنفقد عامل الردع الوحيد الموجود الذي يعطي عاملي الأمن والأمان”.

وأضاف بيسكوف قائلا: “بعض المبادرات بشأن الحد من الأسلحة النووية مرحب بها، لكن في هذه الحالة من الصعب للغاية إدراك النوايا الحسنة، لهذا ينبغي معرفة التفاصيل عن الموضوع”. ويأتي ذلك ردا على دعوة الرئيس الأمريكي لروسيا والصين للتخلي عن الأسلحة النووية.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية: “الرئيس بوتين في روسيا أعلن أنه سعيد بوجود الفرصة لديه لمساعدة الولايات المتحدة وكيم جونج أون وكوريا الشمالية.. نحن نؤيد التخلي عن الأسلحة النووية وعلينا جميعا فعل ذلك، وعلى روسيا والصين التخلي عن هذه الأسلحة”. وكان ترامب قد أعلن، أوائل الشهر الجاري، عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.