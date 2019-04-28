الفقر ينهش 50 مليون إيراني .. وخامنئي وعصابته يجمعون المليارات

جدة ــ البلاد

كشفت المعلومات المنشورة مؤخراً على موقع السفارة الامريكية بالعراق بشان ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، عن حجم التناقضات التي تعج بها ايران، اذ في وقت يرزح فيه 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، تظهر المعلومات حجم فساد الطبقة الحاكمة وسيطرتها على اقتصاد البلاد.

فقد أحدثت البيانات دويا هائلا، بعدما ذكرت أن المرشد الإيراني جنى ثروة تقدر بـ200 مليار دولار، لافتة إلى أشكال عدة من الفساد المنظم داخل الدولة الإيرانية.

وأبدت أوساط محلية وإقليمية دهشتها من قدرة خامنئي على جمع هذا المبلغ، رغم اعترافه سابقا بأنه ينتمي إلى أسرة فقيرة، فيما نقلت وسائل اعلام إيرانية مقتطفات من سيرته الذاتية، منها أنه ولد عام 1939، من عائلة رجال دين في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان شمال شرق إيران، وأنه عاش فترة طفولته في عسرة وضيق شديدين.

ونقلت تلك الوسائل عن خامنئي قوله: لقد قضيت طفولتي في عسرة شديدة، خصوصا أنها كانت مقارنة لأيام الحرب، وعلى الرغم من أن مشهد كانت خارجة عن حدود الحرب، وكان كل شيء فيها أكثر وفرة، وأقل سعرًا عن سائر مدن البلاد، فإن وضعنا المادي لم يكن لنتمكن بسببه من أكل خبز الحنطة، فكنا عادةً ما نأكل خبز الشعير، وأحيانا خبز الشعير والحنطة معا، ونادرا ما كنا نأكل خبز الحنطة. إنني أتذكر بعض ليالي طفولتي؛ حين لم يكن في البيت شيء نأكله للعشاء، فكانت والدتي تأخذ النقود -التي كانت جدتي تعطيها لي أو لأحد إخواني أو أخواتي أحيانا- وتشتري بها الحليب أو الزبيب لنأكله مع الخبز.

هذا عن ماضيه اما عن حاضره فيحصل المرشد على تخصيصات هائلة من الموازنة السنوية والمؤسسات التابعة له، كما يهيمن المرشد على مؤسسة عملاقة تعرف باسم “هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني” التي تعرف اختصارًا بـ”ستاد”.

وتتسع الهوة التي تنطوي عليها متناقضة ثراء الطبقة الحاكمة وفقر الشعب في إيران، فباستعراض حجم الثروة الفاحشة التي يمتلكها خامنئي، ووفقاً لتقرير نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، فإن خامنئي يمتلك ثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار أميركي، كما يمتلك 146 شركة تعمل في أنشطة مختلفة داخل إيران وخارجها، ويعزز من صدق تقرير تلك المؤسسة الأميركية، ما أعلنه رئيس مجلس النواب الإيراني أن “خامنئي” يسيطر على 32 في المئة من إيرادات إيران النفطية، ولا تصرف إلا بموافقة مباشرة منه.

ويسيطر “خامنئي” على ثلاث مؤسسات ضخمة تستحوذ على عوائد الاقتصاد الإيراني، منها “مؤسسة تنفيذ أوامر الخميني”، التي كشفت “رويترز” عن امتلاكها أكثر من 95 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الشركات العاملة في مجال النفط والعقارات في كوريا الجنوبية.

ولا يقتصر نهب موارد إيران ومراكمة الثروات على “خامنئي” رغم ثرائه الفاحش، بل يشمل كل المتنفذين في النظام الإيراني، الذين يستغلون مناصبهم الرسمية في تحقيق المكاسب الشخصية، ولا يتورعون عن ممارسة أنشطة منافية للقانون والأخلاق كتجارة المخدرات وغسيل الأموال، ولا يتوقف تبديد ثروات إيران على نهب مسؤولي النظام، فهناك بنود أخرى لا تعود بأي فائدة على الشعب الإيراني، كإنفاق النظام على الحروب التي يشنها بالوكالة عبر ميليشياته العسكرية في سوريا والعراق وإيران ولبنان، بالإضافة إلى دعمه الواسع للتنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.

وفي يناير الماضي، صنف تقرير منظمة الشفافية الدولية، إيران في المركز الـ138 من بين 180 دولة من حيث مدى تفشي الفساد المالي، وهو ما يعد أسوأ تصنيف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصف قادة النظام الإيراني بـ”عصابة المافيا”، خلال خطاب له أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا في يوليو الماضي، حيث تطرق إلى قائمة من السرقات وعمليات الاختلاس ونهب الثروات التي قام بها المرشد الأعلى للنظام خامنئي، ورجال دين آخرون، ومسؤولون كبار في النظام.

كما سلط بومبيو الضوء على الفساد المستشري على أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية، ووصف الحاكمين بأنهم مهتمون بجني الثروات أكثر من الدين، كما قال إن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من هيئة تشبه المافيا، لا من حكومة.

وشدد على أن هؤلاء الأشرار المنافقين، ابتدعوا جميع أنواع الطرق الملتوية ليصبحوا أغنى الرجال على وجه الأرض، في الوقت الذي يعاني فيه شعبهم.

وكان المخرج الإيراني الشهير محسن مخملباف، كتب تقريرًا مطولًا تحت عنوان أسرار حياة خامنئي، تحول إلى فيلم فيما بعد، عقب اندلاع الانتفاضة الخضراء عام 2009، كشف خلاله عن كثير من أسرار حياة المرشد الإيراني، ووصف فيه كيف تحولت حياة المرشد من شظف العيش إلى البذخ. وكتب مخملباف أنه استقى معلوماته من موظفين سابقين في بيت المرشد، وعملاء سابقين لوزارة الاستخبارات الإيرانية، فروا إلى خارج البلاد في فترات مختلفة.

وذكر مخملباف أن خامنئي تغير حتى في سلوكياته، حيث استبدل بتدخين السجائر العادية الغليون، مضيفًا أن خامنئي يملك الآن مجموعة كبيرة من الغلايين، يصل عددها إلى 200 غليون، وتبلغ قيمتها مليوني دولار، وثمن أحدها يصل إلى 250 ألف دولار، ويعود تاريخ صنعه إلى ما قبل 300 سنة، وهو مغطى بالذهب ومرصع بالحجارة الكريمة.

في مقابل ذلك وبعد مرور 40 سنة على حكم الملالي لإيران بات 50% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل هبوط اقتصادي حاد، وتراجع مستمر للعملة الوطنية مقابل الدولار.

بل الأعظم من ذلك ما كشفته مؤسسة “بورغن” غير الحكومية الأميركية، والتي تعنى بمكافحة الفقر في العالم، من إحصائيات اكدت بالدليل القاطع وصول نسبة الفقر في ايران الى مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطغمة الحاكمة على ثروات البلاد.

وبحسب المؤسسة فان 80% من عدد سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، اذ تؤكد هذه الإحصائية أن وجود هذه النسبة المرتفعة تدل على أن إيران من أكثر بلدان العالم فقراً.

في هذه الأجواء بات الإيرانيون كما تجمع تقارير، مدركين أن بلدهم الذي ينتج يومياً نحو أربعة ملايين برميل نفط، ويمتلك غازاً وموارد زراعية ومعدنية ضخمة، يبدد ثرواته في تلبية طموحات ولاية الفقيه في السيطرة والتسيد في المنطقة والعالم دون مشروعية منفعة أو مردود على معظم السكان.