إطلاق مشروع لتأهيل السعوديات في فن التصميم والحِرف

الرياض : متابعات

بتنظيم من وزارة الثقافة ، استضافت الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم “حِرفة” ورشة العمل التدريبية للمصمم الإيطالي / الفرنسي ماوريزيو غالانت، يستفيد منها ثمان حِرفيات ومصممات سعوديات على فن التصميم بمساراته المتعددة التي تشمل تصميم الأزياء والأثاث والحياكة والنقش على الزجاج.

ويقدم ماوريزيو غالانت للمتدربات في الورشة التي بدأت الخميس الماضي وتستمر عشرة أيام ،أفكاراً إبداعية تعبّر عن أسلوبه الخاص في تطويع مفردات التراث واستخدامها في تصاميم حديثة.

ويعد غالانت أحد أشهر مصممي الأزياء الباريسيين الذين يتمتعون بموهبة إبداعية ومسيرة مهنية حافلة تمتد لثلاثين سنة، ويتميز بأسلوبه الخاص المستوحى من التراث ومفرداته.

وقد حازت أعماله على العديد من الجوائز المرموقة، كما حصل على تكريم شخصي في كثير من المحافل المهمة مثل تكريم “شيفالييه دي أور ” الذي ناله عام 2008، وهو عضو رسمي في “Chambre Syndicale de Haute Couture” وهي لجنة تضم بيوت الأزياء الباريسية وتحدد معايير صناعة الأزياء الراقية.

ويستمر تعاون ماوريزيو مع جمعية “حِرفة” لمدة ثلاث سنوات يقدم خلالها أربع ورش في كل سنة، تهدف في مجملها إلى تطوير فنون التصميم وتأهيل المبدعات السعوديات.

وتأتي هذه الورش التدريبية في إطار مشروع تعليمي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مصممين عالميين لتأهيل المصممات السعوديات في مختلف مناطق المملكة.