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أمير المدينة المنورة يدشن غداً مبادرة القيم والأخلاق ” خير أمة “

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time23 / شعبان / 1440 هـ      28 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساء غدٍ الاثنين مبادرة القيم والاخلاق ” خير أمة “، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة في المدينة المنورة.

ويشهد الحفل إعلان انطلاق البرامج المتنوعة والمختلفة لمبادرة القيم والاخلاق ” خير أمة ” التي تستمر على مدار عام كامل وتتناول ١٢ قيمة مختلفة تم تحديدها من قبل الامانة العامة للمبادرة، وهي ( الرحمة – الإخلاص – الاحترام – المواطنة – بر الوالدين – الأمانة – الحياء – العدل – حق الجار – الصدق – النزاهة – العطاء )، ويشارك بها  عدد من الجهات والهيئات في القطاعين العام والخاص ، بالإضافة الى فتح المجال أمام القطاع الخيري والمراكز التطوعية والأفراد من كافة شرائح المجتمع لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع ، وريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة وتميز في بناء الإنسان اجتماعيا وثقافياً.

ابراهيم عبد الغفار

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