أمير المدينة المنورة يدشن غداً مبادرة القيم والأخلاق ” خير أمة “

المدينة المنورة : واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساء غدٍ الاثنين مبادرة القيم والاخلاق ” خير أمة “، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة في المدينة المنورة.

ويشهد الحفل إعلان انطلاق البرامج المتنوعة والمختلفة لمبادرة القيم والاخلاق ” خير أمة ” التي تستمر على مدار عام كامل وتتناول ١٢ قيمة مختلفة تم تحديدها من قبل الامانة العامة للمبادرة، وهي ( الرحمة – الإخلاص – الاحترام – المواطنة – بر الوالدين – الأمانة – الحياء – العدل – حق الجار – الصدق – النزاهة – العطاء )، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات في القطاعين العام والخاص ، بالإضافة الى فتح المجال أمام القطاع الخيري والمراكز التطوعية والأفراد من كافة شرائح المجتمع لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع ، وريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة وتميز في بناء الإنسان اجتماعيا وثقافياً.