حملة اعتقالات جديدة تستهدف 210 من أفراد الجيش التركي

انقرة ــ وكالات

استمرار لمسلسلة الاعتقالات التعسفية في تركيا، قال مكتب المدعي العام في إسطنبول: إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة تحملها أنقرة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل عام 2016.

وذكر المكتب أن المشتبه فيهم من القوات الجوية والبحرية والبرية فضلا عن خفر السواحل ومن بينهم 5 برتبة كولونيل و7 برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.

وتابع: إن الأفراد يشتبه في أنهم من أنصار غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات التركية غولن بتدبير محاولة انقلاب قبل 3 سنوات. وينفي الرجل، الذي يعيش في أميركا منذ حوالي 20 عاما، أي دور له في العملية.

ومنذ محاولة الانقلاب، سجنت السلطات التركية أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة، ولا تزال الاعتقالات واسعة النطاق تجري بصورة منتظمة.

كما فصلت تركيا وأوقفت عن العمل نحو 15 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش.

وانتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات واتهم منتقدون، الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضين.