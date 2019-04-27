السومة أهلاوي للنهاية

جدة – البلاد

علمت “البلاد” من مصادرها في النادي الأهلي، أن السومة قد رفض جميع العروض المقدمة له، والتي يأتي على رأسها عرضا ناديي الريان، والدحيل القطريين، وذلك دون النظر فيها أو مناقشتها .

و أشار المصدر إلى أن السومة ينوي جدياً البقاء في صفوف القلعة الخضراء حتى نهاية مشواره الكروي؛ خاصة أنه يعتبر نفسه ابناً من أبناء النادي الأهلي، وذلك كما صرح به كثيرًا للإعلام في بلاده، أو في المملكة العربية السعودية، بأنه لا يعتبر نفسه إلا ابناً من أبناء الكيان الأهلاوي

وكان السومة قد تلقى عروضاً عديدة من أندية شرق القارة وغربها، ومن أندية المملكة، وخارجها في أوقات ماضية، قابلها جميعها بالرفض النهائي القاطع.

** أبرز إنجازات السومة

– كأس ولي العهد 2014–2015.

– لقب الدوري السعودي 2015–2016.

– كأس خادم الحرمين الشريفين 2016.

– كأس السوبر 2016.

– هداف الدوري السعودي : 2014–15، 2015–16، 2016–17.

– لاعب الموسم في الأهلي: 2014–15، 2015–16.