الجيش اليمني يستعيد منطقة تورصة غرب مديرية الأزارق

عدن : متابعات

تمكنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من استعادة منطقة تورصة الواقعة إلى الغرب من مديرية الأزارق والمحادّة لمديرية الحشا عقب معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وأوضح موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية ، أن قوات الجيش والمقاومة شرعت في شن حملات ملاحقة للعناصر الفارّة من ميليشيا الحوثي إلى المناطق المجاورة في مديرية الحشا.

من جهة أخرى دفعت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بتعزيزات عسكرية مسنودة من تحالف دعم الشرعية باليمن إلى منطقة الأزارق، تتضمن أسلحة نوعية متعددة، إضافة إلى تسليح العشرات من الأهالي المنخرطين في المقاومة تمهيدًا لمواصلة تعقب عناصر الميليشيا الإرهابية وتحرير مديرية الحشا.