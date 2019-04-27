الدولية

الجيش اليمني يستعيد منطقة تورصة غرب مديرية الأزارق

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time22 / شعبان / 1440 هـ      27 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عدن : متابعات

تمكنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من استعادة منطقة تورصة الواقعة إلى الغرب من مديرية الأزارق والمحادّة لمديرية الحشا عقب معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وأوضح موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية ، أن قوات الجيش والمقاومة شرعت في شن حملات ملاحقة للعناصر الفارّة من ميليشيا الحوثي إلى المناطق المجاورة في مديرية الحشا.

من جهة أخرى دفعت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بتعزيزات عسكرية مسنودة من تحالف دعم الشرعية باليمن إلى منطقة الأزارق، تتضمن أسلحة نوعية متعددة، إضافة إلى تسليح العشرات من الأهالي المنخرطين في المقاومة تمهيدًا لمواصلة تعقب عناصر الميليشيا الإرهابية وتحرير مديرية الحشا.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *