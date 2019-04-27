البنتاغون يعتزم عتزم إرسال 300 جندي إلى الحدود مع المكسيك

البلاد : وكالات

تعتزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إرسال قوات إضافية قوامها نحو 300 جندي، بينهم نحو 100 طاهٍ لتوزيع الوجبات، إلى الحدود مع المكسيك، في تغيير لسياسة تجنب اتصال القوات بالمهاجرين.

وهذا أحدث مؤشر على تزايد دور الدعم الذي يقدمه الجيش الأميركي لسياسات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالهجرة.

وقال ترمب هذا الشهر إنه سيتعين عليه تعبئة المزيد من قوات الجيش على الحدود مع المكسيك بعد الاستماع إلى قصص عن المهاجرين الذين يعبرون الحدود.

فيما قال «البنتاغون» في السابق إنه لا توجد خطط لأن تتفاعل القوات الأميركية مع المهاجرين، لأنها تقدم العون لضباط الحدود الذين يتعاملون مع الهجرة غير المشروعة.

وبالإضافة إلى الطهاة، قال تشارلي سومرز المتحدث باسم «البنتاغون» إنه من المتوقع أن يرسل «البنتاغون» 160 سائقاً و20 محامياً.