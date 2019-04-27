أوبر تطرح أسهما بـ 9 مليارات دولار

نيويورك – وكالات

تسعى شركة “أوبر تكنولوجيز” لجمع ما يصل إلى 9 مليارات دولار في طرح عام أولي لأسهمها المتوقع في مايو المقبل ، وحددت الشركة المدى السعري مابين 44 دولاراً إلى 50 دولاراً، وفقاً لـ “بلومبيرغ”.

وبذلك تنضم أوبر إلى سلسلة من الشركات التكنولوجية الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة هذا العام، من بينهما “ليفت” و”بينترست” فيما أعلنت شركة المدفوعات عبر الإنترنت ، اعتزامها استثمار 500 مليون دولار في شركة “أوبر تكنولوجيز”.

وقالت مصادر: إن أوبر تحرص على أن تتراوح قيمتها السوقية من 80 إلى 90 مليار دولار. وكانت شركة أوبر العملاقة لخدمات سيارات الأجرة الخاصة قد استحوذت رسميا على منافستها في الشرق الأوسط (كريم) في صفقة بلغت قيمتها 3,1 مليار دولار، وبموجب الاتفاق، تصبح كريم شركة تابعة لـ أوبر ، لكنها ستستمر في نشاطها بشكل مستقل مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية.