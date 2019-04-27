أمريكا تعلق الحفر البحري للنفط والغاز

واشنطن – وكالات

علقّت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسع في أنشطة الحفر البحرية، بعد قرار محكمة في مارس، بحظر الحفر في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي.

وقال وزير الداخلية ديفيد برنهارت لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: إن الخطة الخمسية لأنشطة الحفر المتعلقة بالنفط والغاز في الجرف القاري الخارجي سيتم تجميدها لأجل غير مسمى، انتظارا لمرحلة الاستئناف في القضية.

وكان قاض اتحادي في ألاسكا قضى في 30 مارس بعدم قانونية الأمر الذي أصدره ترامب في 2017 بإلغاء الحظر الذي فرضته إدارة سلفه باراك أوباما على هذه الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي.

وبينما تستأنف إدارة ترامب قرار المحكمة، قال برنهارت: إنها لن تصادر خططها المتعلقة بالحفر البحري.