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مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

35 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time21 / شعبان / 1440 هـ      26 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الوديعة : متابعات

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 35 شاحنة إنسانية تحمل مساعدات تعليمية ضمن مشروع “معًا من أجل التعليم في اليمن” مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 8,750 مقعدًا مدرسيًا، متوجهة إلى عدة محافظات يمنية, منها 5,500 مقعدًا لمحافظة أبين، و1,250 مقعدًا لمحافظة مأرب، و2,000 مقعد لمحافظة الحديدة، وهي ضمن المخصص لعدد من المحافظات اليمنية والبالغ 50,000 مقعد مدرسي.

وتسعى المملكة في تقديم هذه المساعدات من خلال المركز إلى دعم القطاع التعليمي في اليمن والتحاق الطلاب والطالبات بمدارسهم.

ابراهيم عبد الغفار

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