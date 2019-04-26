هلاك 20 حوثيا بنيران الجيش اليمني شمالي الضالع

عدن : متابعات

سقط نحو ثلاثين من مليشيا الحوثي الإنقلابية بين قتيل وجريح، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني ، في جبهة العود شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني : إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب محاولة عناصر من المليشيا، المدعومة من إيران، التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة “بيت الشرجي”، في مديرية قعطبة ، مبيناً أن المواجهات نتج عنها مصرع عشرين من المليشيا الحوثية وجرح عشرة آخرين.

وأشار الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية / سبتمبر/ أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل عدد من المسلحين الحوثيين، وأجبرتهم على الفرار باتجاه منطقة بيت “الشوكي”.