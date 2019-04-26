تطوير المدفوعات الفورية واحتياطيات “ساما” تقفز 50 مليارا

الرياض – البلاد

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودية قفزت بقيمة 50 مليار ريال في شهر مارس.

وأوضح على هامش مؤتمر التطوير المالي أن ” ساما” منحت عدة رخص لبنوك أجنبية للعمل في المملكة ، مشيرا إلى الترخيص لبنك كريدي سويس بافتتاح فرع واحد ويستطيع زيادتها مستقبلا، وكذلك الترخيص لبنك ستاندرد تشاترد ، وقبله تم منح رخصة لبنك ياباني،

“حاليا حصل كريدي سويس على رخصة لفتح فرع واحد في السعودية، مضيفا بأن هناك بعض البنوك العاملة في المملكة ولديها أكثر من فرع مثل بنك الإمارات دبي الوطني الذي لديه 4 فروع.

وحول النمو الاقتصادي في المملكة أكد محافظ مؤسسة النقد توقعات باستمرار النمو العام الحالي ، كما أشار إلى تسارع نمو الائتمان في الربع الأول بأشد وتيرة له في أكثر من عامين .مضيفا لـرويترز ” أن تقديم الائتمان زاد أكثر من 3%، وهو ما لم نشهده في العامين الأخيرين”.

من جهة ثانية وقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلةً في المدفوعات السعودية، امس عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركة آي بي إم “IBM” وشركة فوكا لينك “VocaLink” والمخطط إطلاقها بنهاية العام 2020 بالتعاون مع البنوك والمصارف بالمملكة بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي.وتأتي هذه المنظومة لتصب بشكلٍ أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف مما سينعكس إيجابيًا بتسريع المعاملات التجارية والإسهام في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمعٍ غير نقدي كأحد المبادرات المحورية في برنامج تطوير القطاع المالي.