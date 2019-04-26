التعاون يكسب الهلال بخماسية ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين

الرياض : متابعات

تأهل فريق التعاون لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الهلال بخمسة أهداف دون رد .

وافتتح أهداف التعاون البرازيلي ساندرو مانويل عند الدقيقة 19 وبعد ثلاث دقائق أضاف عبدالفتاح آدم هدف التعاون الثاني ، وفي شوط المباراة الثاني سجل التعاون هدفه الثالث عن طريق لاعبه سيدريك امسي في الدقيقة 56،وفي الدقيقة 81 سجل هداف التعاون المهاجم ليندر توامبا الهدف الرابع ، واختتم إبراهيم الزبيدي أهداف التعاون بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 86

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وبهذه النتيجة يصل التعاون للمباراة النهائية وينتظر الفائز في مواجهة الغد التي تجمع الاتحاد بالنصر.