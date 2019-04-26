إصدار أكثر من 6.2 مليون تأشيرة عمرة ووصول أكثر من 5.7 مليون معتمر

البلاد : متابعات

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 20 شعبان 1440هـ ، إصدار 6,238,255 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع القادمين 5,703,775 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 452,180 معتمرًا، منهم 318,423 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 133,757 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,251,595 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,587 موظفا، منهم 8,769 من الذكور، و1,818 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,090,542 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 541,798 معتمرًا، وسجل وصول 71,435 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب : باكستان 1,314,235، تليها إندونيسيا 849,864، بعدها الهند 559,122، ثم مصر 342,562، وتركيا خامسا 269,739 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من : اليمن 260,754، ماليزيا 253,634، الجزائر 244,532، العراق 206,005، الأردن 164,459.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وتحسين تجربتهم وإثرائها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.