انخفاض أسعار العقارات 0.4% في الربع الأول من 2019

البلاد : متابعات

سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضا نسبته 0.4% في الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الرابع من 2018 بحسب تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الأول 2019 الذي أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وقد بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 1.80 في الربع الأول 2019 مقارنة بـ 4.80 في الربع الرابع من 2018

ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر

حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 0.5% والقطاع التجاري بنسبة 0.4%

والقطاع الزراعي بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق.

وشهد القطاع السكني للربع الأول 2019 انخفاضًا في الأراضي السكنية بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الرابع من 2018

كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة 0.6% في حين ارتفع كل من : الفلل بنسبة 0.1% والشقق بنسبة 0.2%

وارتفعت البيوت السكنية بنسبة 0.2% وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالريع السابق بنسبة 0.4% كما انخفضت (المعارض | المحلات) بنسبة 0.3%

في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 0.3% وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.2%.