اتحاد الإعلام الرياضي يختتم (الفنون الصحفية) بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – محمد قاسم

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برنامجه التدريبي (الفنون الصحفية) الخاص بمسار الصحافة، والذي أقيم في المدينة المنورة على مدار ثلاثة أيام بحضور أكثر من 35 مشاركاً من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام.

وشهد البرنامج التدريبي، الذي قدّمه محمد التونسي عدة جلسات تعريفية عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية)، إضافة إلى إقامة ورشة عمل عن استخدامات الإعلامي للصورة الصحفية، وكيفية خلق مادة صحفية متكاملة وشاملة، وشهدت تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين.

وفي الختام، سلّم التونسي المشاركين في هذا البرنامج الشهادات المعتمدة الخاصة بها، كما سيتم ترشيح المتميزين في هذا البرنامج لاستكمال بقية البرامج في مسار الصحافة، ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سيقيم في الفترة من 29-4-2019 إلى 1-5-2019 في مدينة أبها البرنامج التدريبي (أدوات المراسل الميداني) الخاص بمسار الإذاعة والتلفزيون.

وكان الاتحاد قد أقام أربعة برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنها في وقت سابق.