آل ‏‫”الغفيص” يرفعون شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم في وفاة والدهم

البلاد : متابعات

رفع معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص و إخوانه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-يحفظهم الله- على تعزيتهم ومواساتهم في وفاة والدهم الشيخ ناصر الغفيص رحمه الله.

كما قدموا شكرهم لأصحاب السمو الأمراء و سماحة مفتي عام المملكة و أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي والسعادة على تعازيهم ودعواتهم ومشاعرهم النبيلة في وفاة والده؛ سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته؛ وأن يحفظ الجميع ولايريهم مكروهاً و أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.