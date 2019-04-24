غداً.. الكشف عن تفاصيل “رالي داكار السعودية 2020”

البلاد : متابعات

تكشف الهيئة العامة للرياضة عند الساعة الثالثة من مساء الغد عن تفاصيل إقامة أولى فعاليات رالي داكار العالمي 2020، الذي سيقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد 40 عاماً قضاها الرالي العالمي في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وسيعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمعية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر ، ومدير سباق رالي داكار ديفيد كاستيرا ، والمدير التنفيذي للشركة المالكة لسباق داكار يان لامونير ، عن مزيد من التفاصيل الخاصة برالي داكار في مؤتمر صحفي سيقام في منطقة القدية بالقرب من العاصمة الرياض.

ويتخلل المؤتمر مقاطع مرئية تشرح تاريخ رالي داكار الذي انطلق عام 1979 من العاصمة الفرنسية باتجاه داكار عاصمة السنغال، قبل أن ينتقل في عام 2009 إلى أمريكا الجنوبية، ليحل ضيفاً على تشيلي والأرجنتين حتى عام 2019، قبل أن يكتب رالي داكار فصلاً جديداً عندما يحل ضيفاً على المملكة العربية السعودية، كما سيكشف المؤتمر عن مسار الرالي الذي يعد الأطول في تاريخ السباق.