سامسونج تسترجع عينات Galaxy Fold بعد مشكلات الشاشة

القاهرة – البلاد

كشفت وكالة رويترز أمس الثلاثاء بأن شركة سامسونج طلبت إرجاع جميع عينات هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold الموزعة على المراجعين للتحقيق في تقارير الشاشات المعطلة، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان الرسمي عن تأجيل إطلاق الهاتف الذي كان مقررًا خلال الأسبوع الحالي.

وتأتي عملية الاسترجاع في الوقت الذي واجهت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم إحراجًا قبل إصدار الجهاز في السوق الأمريكي في 26 نيسان/ أبريل الجاري، خاصةً بعد أن أبلغ عدد من الصحفيين التابعين لقطاع التقنية عن وجود مشكلات في الشاشة نجم عنها حدوث كسر، أو انتفاخ، أو وميض، في الشاشة القابلة للطي؛ وذلك بعد يوم واحد أو يومين فقط من الاستخدام.

وأجَّلت شركة التقنية العملاقة الكورية الجنوبية إطلاق “جالاكسي فولد” لأجل غير مسمى بغية التحقيق في الأمر. وقالت إن النتائج الأولية أظهرت أن المشكلات يمكن أن ترتبط بالتأثير على المناطق المكشوفة من المفصلات.

وبعد الإعلان عن تأجيل الإطلاق، انخفض سعر سهم سامسونج بنسبة 0.4%. ولكن الضرر الأكبر لكان لشركة صناعة المفصلات “كي إتش فاتك” KH Vatec، التي انخفض سعر سهمها بنسبة 3.1%. وقال شخص لديه معرفة مباشرة بسلسلة التوريد: إن KH Vatec أجرت مراجعة داخلية للمفصلات المستخدمة في “جالاكسي فولد” ولم تجد أي عيوب.

ومع أن المشكلة في هاتف “جالاكسي فولد” لا تؤذي الميزانية العمومية لشركة سامسونج، إلا أن التأجيل يلحق الضرر بجهود الشركة في إظهار نفسها كمحرك أول مبتكر في السوق وليست شركة مقلدة للآخرين.