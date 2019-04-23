وفد باكستاني رفيع المستوى من قطاعي الطاقة والتعدين يزور المملكة

البلاد : متابعات

يزور وفد باكستاني رفيع المستوى حاليا المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة الطاقة الباكستاني لشؤون البترول الدكتور تنفيير قريشي، ويضم الوفد مسؤولين وخبراء من قطاعي الطاقة والتعدين في جمهورية باكستان الإسلامية، في زيارة وُصفت بالمهمة .

و عقد أعضاء الوفد الباكستاني ؛ اجتماعات مع نظرائهم السعوديين لتعزيز افاق العلاقات في مجالات التكرير والتعدين . وتأتي هذه الزيارةبعد التوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة مؤخرا بين الرياض وإسلام آباد خلال الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الى باكستان في عدد من المجالات الهامة ومنها مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة والكهرباء وتمويل تزويد باكستان بكميات من النفط الخام والمنتجات البترولية والتي تتضمن الغاز الطبيعي المسال.

الجدير بالذكر أن زيارة الوفد الباكستاني التي ستستمر لمدة ستة أيام، تتخللها مناقشات والإعداد لدراسات الجدوى لبعض المشاريع العملاقة في باكستان. كما سيقوم الوفد خلال زيارته بالاطلاع على بعض الخبرات و التجارب و الإنجازات العالمية للمملكة من خلال زيارة بعض المشاريع العملاقة والمهمة في عدد من مناطق المملكة.