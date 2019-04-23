المملكة الرابعة عالميا كأفضل وجهة سياحية للمسلمين

جدة ــ وكالات

حصدت المملكة العربية السعودية المركز الرابع عالميا فى قائمة الوجهات العشر الأولى الأكثر تفضيلاً من قبل السياح المسلمين، من بين 130 بلدا، وفق المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لسنة 2019 الصادر عن “ماستر كارد” و”كريسنت ريتنغ”.

وبحسب المؤشر الذي يعتبر أشمل بحث يركز على قطاع السياحة الإسلامية ويمتاز بسرعة نموه، فقد جاءت المملكة ضمن قائمة أكثر الوجهات استقطاباً للسياح والمسافرين المسلمين.

وتقدمت المملكة على كل من مصر التي حلت في المركز 14 وتونس التي حلت في المرتبة 16 ثم الجزائر التي جاءت في المركز 19.

فيما تصدرت ماليزيا القائمة ومن ثم إندونيسيا التي حلت في المركز الثاني ثم تركيا التي حلت ثالثة، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة.

يشار الى ان المؤشر يعتمد في تصنيفه للدول على معايير أساسية سواء من بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو غيرها مثل مدى ملاءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطلات، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة وخيارات الإقامة، والمبادرات التسويقية إلى جانب استقبال الزوار والوافدين.

ووفقاً للمؤشر فقد بلغ عدد المسافرين المسلمين إلى حوالي 140 مليون مسافر فى العام 2018 فيما تشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول سنة 2020 و230 مليونًا بحلول سنة 2026.

وحسب المعطيات ذاتها تمثل الوجهات العشر الأولى في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي 22 % من السفر داخل العالم الإسلامي.

وتمثل هذه الوجهات العشر بما فيها المغرب نسبة 36% من إجمالي السوق السياحية الداخلية للمسلمين.