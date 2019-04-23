الفالح : المملكة تعمل على ضمان توافر إمدادات النفط

جدة ـ واس

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ مشيرًا إلى أن المملكة تعيد التأكيد مجددًا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.

وأضاف أن المملكة ستنسق مع منتجي النفط الآخرين بما يكفل إمدادات نفطية كافية، لافتًا إلى أن المملكة ستتشاور عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع المنتجين الآخرين وكبرى الدول المستهلكة للنفط من أجل سوق متوازنة ومستقرة.

الى ذلك صعدت عقود النفط الآجلة إلى ذروتها في 2019، خلال تعاملات امس “الاثنين” مدعومة باتفاق خفض الإنتاج، واستمرار التوترات في فنزويلا والعقوبات الأمريكية على إيران.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، ذروته في 2019، والأعلى منذ بداية نوفمبر الماضي، عند 74.8 دولارا للبرميل، بزيادة بلغت 2.33 بالمائة. وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يونيو بنسبة 2.22 بالمائة أو 1.42 دولارا إلى 65.48 دولارا للبرميل.

وتراجع إنتاج إيران النفطي بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة في نوفمبر الماضي، إلى 2.7 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، مقارنة مع 3.8 ملايين برميل في الفترة المقابلة من 2018.

وإلى جانب ذلك، تفرض أوبك ومنتجو نفط عالميون آخرون تخفيضات على الإمدادات منذ بداية العام بهدف تقليص المعروض بأسواق النفط العالمية ودعم الأسعار.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار برنت أكثر من الثلث هذا العام، بينما صعد غرب تكساس الوسيط أكثر من 40 بالمئة في الفترة ذاتها.