ترمب يلغي إعفاءات استيراد النفط الإيراني

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكداً أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماماً مع “حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي”.

وبهذا القرار تنتهي الإعفاءات التي كانت تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أميركية عندما يحل أجلها في مايو المقبل.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات “اتفقت على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل”.