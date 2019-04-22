انفجار جديد قرب كنيسة في سريلانكا

البلاد : وكالات

وقع تفجير جديد، اليوم (الاثنين)، بالقرب من كنيسة كانت ضمن الكنائس الثلاث التي جرى استهدافها في العاصمة السريلانكية كولومبو أمس (الأحد)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم شرطة سريلانكا إن الشرطة عثرت على 87 جهازاً لتفجير القنابل في محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو اليوم (الاثنين)؛ بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون، وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء البلاد للتوصل إلى المسؤولين عن التفجيرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

وحدث الانفجار أثناء محاولة خبراء مفرقعات إبطال مفعول قنبلة، فيما قال شاهد من وكالة رويترز للأنباء “انفجرت السيارة عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة”.