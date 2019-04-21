باكستان تستهجن إيواء إيران جماعات إرهابية

إسلام أباد ــ وكالات

استهجنت السلطات الباكستانية إيواء ايران لجماعات إرهابية، على خلفية مقتل 14 من جنودها، في هجوم نفذته مجموعة مسلحة تتخذ الأراضي الإيرانية معقلًا لها.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان إنه تم تسليم السفارة الإيرانية في إسلام أباد، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة؛ لعدم اتخاذ إيران أي إجراءات ضد جماعة ارهابية التي نفذت عملية قتل 14 جنديًّا باكستانيًا تم إنزالهم بالقوة من حافلتهم، وأطلقوا عليهم الرصاص، على طريق مكران الساحلي السريع في بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وأشار البيان إلى أن باكستان شاركت إيران مرارًا معلومات استخبارية حول هذه المنظمة داخل الأراضي الإيرانية، لكن إيران لم تتخذ أي إجراء ضدها، مضيفًا أن المعلومات التي قدمتها باكستان لإيران تضمنت محاور المنظمات الإرهابية في إيران التي لديها معسكرات تدريب وقواعد لوجستية عبر الحدود.

يذكر أن الحادث الإرهابي وقع يوم الخميس الماضي، عندما اختطف مسلحون حافلة ركاب وقتلوا 14 شخصًا كانوا على متنها بعد الاطلاع على بطاقات هوياتهم.

وكشفت وسائل إعلام باكستانية أن الحافلة كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر، مضيفةً أن الركاب الناجين أبلغوا الشرطة أن المسلحين قتلوا الركاب بانتقائية.