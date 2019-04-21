التحالف يستهدف قدرات الحوثي الجوية .. وتصاعد انتهاكات الانقلاب بحق الصحفيين

جدة ــ وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اطلاق عملية نوعية لتدمير شبكة وقدرات ميليشيا الحوثي للطائرات المسيرة في معسكر دار الرئاسة في العاصمة صنعاء.

وأكد التحالف تدمير موقع تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر الحرس الجمهوري سابقاً بدار الرئاسة في صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر امس “السبت” عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية.”

وبحسب المتحدث الرسمي يقع الهدف الذي تم تدميره في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة والتي استولت عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية.”

وأوضح أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية ، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر ، في الوقت الذي تستخدم فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المعسكرات القريبة من الأحياء السكنية وكذلك الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع

وفى سياق متصل كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، في تقريرها السنوي الثاني بعنوان (الإجهاز على الشهود)، عن أكثر من 4 آلاف انتهاك بحق الصحافة والصحافيين في اليمن، ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية 98.2% منها.

وتناول التقرير حصاد عام كامل من الانتهاكات، التي طالت الصحافيين والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية من 1 يناير 2018 حتى 30 ديسمبر 2018م.

كما قدم رصداً شاملاً لمختلف أنواع الانتهاكات التي طالت الصحافيين ومؤسساتهم، في مختلف المحافظات اليمنية، حيث بلغت 4364 حالة انتهاك توزعت على ثلاث فئات تمثلت في الانتهاكات التي طالت الأفراد، والانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل الإعلامية، والانتهاكات الجماعية.

وحسب التقرير فإن الحالات الناجمة عن الانتهاكات الجماعية جاءت في المقدمة وبواقع 4050 حالة بنسبة 92.9%، تلاها 202 حالة طالت الأفراد (صحافيين وعاملين) بنسبة 4.6% في حين طالت الانتهاكات 112 مؤسسة ووسيلة إعلامية بنسبة 2.5%.

كما توزعت حالات الانتهاك على 46 نوعاً؛ جاء في مقدمتها الانتهاكات التي طالت الأفراد بعدد 31 نوعاً بنسبة 67% ؛ تلاها الانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل بعدد 11 نوعاً بنسبة 24%، والانتهاكات الجماعية بعدد 4 أنواع بنسبة 9%.

وجاء في مقدمة الجهات المسؤولة عن حالات الانتهاك خلال 2018م ميليشيات الحوثي بمسؤوليتها عن 4288 حالة انتهاك بنسبة 98.2%.

ومن حيث التوزيع الجغرافي فقد توزعت الانتهاكات على 14 محافظة يمنية، حيث جاءت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات في مقدمة المحافظات؛ بواقع 4248 انتهاكاً بنسبة 97.3%؛ تلاها محافظة تعز بعدد 26 حالة بنسبة 0.6%، وعدن 23 حالة بنسبة 0.52%، والحديدة 22 حالة بنسبة 0.50%، وذمار 7 حالات انتهاك بنسبة 0.16%، ولحج 6 حالات بنسبة 0.13%.