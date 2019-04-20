سجون تبوك توقع اتفاقية شراكة

تبوك- واس

وقعت مديرية السجون بمنطقة تبوك أمس الأول اتفاقية شراكة مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله الشريف بدوي ومدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي.

وأوضح مدير سجون تبوك العميد العتيبي أنه تم مناقشة سبل تعزير التعاون المشترك بين الإدارة والجمعية بما يضمن خدمة أسر وذوي النزلاء بالمنطقة، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون التي تم الاعلان عنها مؤخراً .

وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور البدوي استعداد الجمعية لدعم أسر النزلاء وتقديم جميع التسهيلات لهم بما يحقق لهم الاستقرار المعنوي والمادي حسب برامج الجمعية وخططها في خدمة المحتاجين .